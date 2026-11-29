مردم شهرستان آباده همچون تمام ایرانی‌ها در سراسر کشور هر شب در حمایت از کشورمان ایران در تجمعات شبانه شرکت می‌کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم شهرستان آباده با حضور پر شور خود در تجمعات شبانه حمایت خود را از کشورمان ایران به جهانیان نشان می‌دهند.