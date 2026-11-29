فعالیت ۲۲ کارگاه تخصصی منبت‌کاری و نجاری در روستای سنگ سفید بروجرد برای ۸۵ نفر شغل ایجاد کرده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ۲۲ کارگاه تخصصی منبت‌کاری و نجاری در روستای سنگ سفیدِ اشترینان شهرستان بروجرد، این منطقه را به قطب تولید صنایع چوبی در منطقه تبدیل کرده است.

.در این کارگاه های هنرهای سنتی برای ۸۵ نفر از ساکنان این منطقه ی روستایی فرصت شغلی ایجاد شده است.