ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به اهالی روستای امیرحاجی‌لو در فسا

جهادگران عرصه بهداشت و درمان باحضور در روستای امیرحاجیلوی فسا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به اهالی این روستا ارائه کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۰