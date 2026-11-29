فرمانده انتظامی ممسنی از توقیف ۴۲ خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی در این شهرستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با تخلفات حادثه ساز و قانون گریزی در حوزه ترافیکی، مأموران انتظامی ممسنی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به اجرا گذاشتند.

او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۲ خودرو ۱۰ و دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی، مخدوش بودن، فقدان پلاک و سایر تخلفات قانونی توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، بیان کرد: پلیس با تخلفات رانندگی و مواردی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.