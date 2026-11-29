توقیف ۵۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ممسنی فارس
فرمانده انتظامی ممسنی از توقیف ۴۲ خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی در این شهرستان خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با تخلفات حادثه ساز و قانون گریزی در حوزه ترافیکی، مأموران انتظامی ممسنی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به اجرا گذاشتند.
او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۲ خودرو ۱۰ و دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی، مخدوش بودن، فقدان پلاک و سایر تخلفات قانونی توقیف و روانه پارکینگ شد.
فرمانده انتظامی ممسنی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، بیان کرد: پلیس با تخلفات رانندگی و مواردی که نظم و امنیت عمومی را مختل میکند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
تقدیر از هزار و ۵۰۰ دانش آموز قرآنی و فرهنگی در شهرستان آباده دشت ارسنجان پایلوت اجرای نخستین الگوی کشت هوشمند فارس یادمان شهدای جنگ رمضان در لامرد ؛ روایت حماسه و دلدادگی مراسم میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در حرم مطهر شاهچراغ ، فردا هشتم آذر لزوم افزایش سهم نظام سلامت از بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشف بیش از چهار کیلوگرم هروئین در یک خودرو در شهرستان خَفر فارس کسب رتبه دوم فستیوال جهانی کارتون ایتالیا توسط نوجوان جهرمی ورود سامانه بارشی به فارس از سهشنبه دهم آذر ؛ پیشبینی رعدوبرق و وزش باد شدید پایان برداشت زعفران در شمال فارس؛ ۲۰ کیلوگرم طلای سرخ از مزارع شهر بهمن شهرستان آباده برداشت شد تجلیل از مادران و همسران شهدا در مراسم ویژه روز زن و مادر در شیراز لیگ برتر فوتبال؛ فردا ، مصاف فجرسپاسی و گل گهر سیرجان برگزاری مانور زلزله در ۸ هزار مدرسه فارس با مشارکت یک میلیون دانشآموز رشد شاخصهای علمی دانشگاه شیراز تجلیل از پیشگامان صنعت غذا در فارس تصادف در جاده جهرم ـ شیراز با یک فوتی و یک مصدوم
آمادهسازی بازار فارس برای تامین میوه شب عید و خرمای رمضان درگذشت استاد بخشیزاده، پیشکسوت تئاتر و سینمای فارس تشییع پیکر شهدای گمنام ، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام االه علیها در شیراز فیروزآباد با ثبت ۱۳ میلی متر، پیشتاز بارش در فارس در اردکان فارس ، بی وقفه باران میبارد اطلاعیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس درباره نحوه پیگیری اعتبار کالابرگ ساخت نیروگاههای خورشیدی در زمینهای ملی نیریز فارس پارک آبی شیراز تا دریافت تمامی مجوزهای استاندارد افتتاح نمیشود تشییع پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان فارس از فردا کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در مراتع شهر ایزدخواست شهرستان آباده مهمترین خبرهای پلیس فارس، امروز ۹ آبان ۱۴۰۵ آغاز کشت گندم در مزارع شهرستان زرقان فارس