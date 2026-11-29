جشن بندگی هزار دختر دانش‌آموز در زاهدان برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جشن تکلیف هزار نفر از دانش‌آموزان دختر پنج مدرسه آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان با هدف ترویج فرهنگ دینی، تقویت باور‌های اعتقادی و آشنایی دانش‌آموزان با مسئولیت‌های شرعی برگزار شد.

حسین کیخا، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، در این مراسم با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس، جشن تکلیف را فرصتی برای تقویت هویت دینی و معنوی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با آموزه‌های اسلامی دانست.

وی همچنین بر نقش فعالیت‌های پرورشی در نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و اخلاقی در میان نسل نوجوان تأکید کرد.

در ادامه، بهروز نارویی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان، هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی دختران با وظایف و مسئولیت‌های دینی، تقویت باور‌های اعتقادی و ایجاد خاطره‌ای ماندگار از آغاز دوران تکلیف عنوان کرد.

وی با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در تربیت دینی دانش‌آموزان، همراهی والدین و مربیان را در این مسیر ضروری دانست.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همراه بود و هزار دختر دانش‌آموز، آغاز فصل تازه‌ای از بندگی و مسئولیت‌پذیری دینی خود را جشن گرفتند.