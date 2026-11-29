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به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها؛
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در دوگنبدان
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) و روز مادر، عصر امروز در دوگنبدان برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، عصر امروز با همکاری امور ورزش و تربیتبدنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در شهر دوگنبدان برگزار شد.
این برنامه با حضور امین نوروزی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، جمعی از مسئولان و خانوادههای شرکتکننده همراه بود و با اجرای برنامههای شاد، مفرح و متنوع، فضایی پرنشاط و صمیمی برای حاضران فراهم کرد.
این همایش با شعار «خانواده؛ امید به آینده» برگزار شد و ضمن ترویج فرهنگ ورزش همگانی، بر اهمیت نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و مشارکت خانوادگی در فعالیتهای ورزشی تأکید داشت.
در پایان این مراسم، جوایز ویژهای بهقیدقرعه به شرکتکنندگان اهدا شد.
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