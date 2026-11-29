فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۸۵ گالن روغن موتور تقلبی در این شهرستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: ماموران با رصد دقیق و اقدامات فنی موفق به شناسایی یک دستگاه وانت پراید حاوی ۴۵ گالن ۲۰ لیتری روغن موتور با برچسب تقلبی که قرار بود در جهرم توزیع شود، شدند و با هماهنگی قضایی آن را توقیف کردند.

او افزود: ضمن هماهنگی با بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان و حضور در محل، با انجام تست مشخص شد ظرفیت واقعی هر گالن ۱۸ لیتر بوده و برچسب ۲۰ لیتر روی آن درج شده است و همچنین اصالت و برچسب تقلبی می‌باشد.

فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: ماموران در بازجویی از متهمین موفق به شناسایی یک کارخانه در یکی از شهر‌های همجوار شدند و پس از هماهنگی قضایی محل دپو ۴۰ گالن دیگر نیز در کارخانه کشف و یکی از اعضای هیئت مدیره دستگیر شد.

رئیس پلیس جهرم با بیان اینکه مجموع گالن‌های کشف شده ۸۵ عدد بوده است که هر گالن را ۵ میلیون تومان به فروش می‎رساندند بیان کرد: در خصوص این پرونده سه متهم دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.