مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در تهران برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۵

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در تهران برگزار شد.

مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، یک‌شنبه ۸ آذر در باشگاه دیپلماتیک تهران برگزار شد. در این مراسم همچنین سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و جمعی از نمایندگی‌های دیپلماتیک و خارجی در تهران و همچنین دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل سازمان اکو، حضور داشتند.