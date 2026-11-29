گرامیداشت روز اکو در تهران
مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از روسای نمایندگیهای دیپلماتیک مستقر در تهران برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از روسای نمایندگیهای دیپلماتیک مستقر در تهران برگزار شد.
مراسم گرامیداشت «روز اکو» با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، یکشنبه ۸ آذر در باشگاه دیپلماتیک تهران برگزار شد. در این مراسم همچنین سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و جمعی از نمایندگیهای دیپلماتیک و خارجی در تهران و همچنین دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل سازمان اکو، حضور داشتند.
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