حرم مطهر شاهچراغ (ع) همزمان با شب میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر شادی و نور است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۴





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) در شب میلاد بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزبان عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. مراسم جشن روز مادر و زن در جای جای شهر شیراز و مساجد و تکایا با حضور قشر‌های مختلف مردم برپاست.

همچنین امشب مراسم جشن ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و گرامی‌داشت روز مادر امروز در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام در حال برگزاری است .