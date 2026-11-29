نورباران حرم شاهچراغ در شب میلاد حضرت زهرا (س)
حرم مطهر شاهچراغ (ع) همزمان با شب میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر شادی و نور است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) در شب میلاد بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزبان عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. مراسم جشن روز مادر و زن در جای جای شهر شیراز و مساجد و تکایا با حضور قشرهای مختلف مردم برپاست.
همچنین امشب مراسم جشن ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز مادر امروز در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام در حال برگزاری است .
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