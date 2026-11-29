حرم مطهر رضوی، امروز در آستانه میلاد ام‌ ابیها، حضرت زهرا (س)، برای دومین سال پیاپی، میزبان آیین غبارروبی، با حضور بانوان بود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دومین دوره آیین اختصاصی غبارروبی مضجع شریف امام رضا (ع) در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور بانوان هیئت دولت، مادران شهدا و مقامات رسمی در روضه منوره برگزار شد.

این مراسم معنوی که با هدف تجدید ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار گردید، با حضور آیت‌ الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی و آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌ فقیه در استان خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد، همراه با جمعی از علما و خادمان بارگاه منور انجام شد.

در این محفل نورانی، شماری از بانوان هیئت دولت از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، در کنار مادران معظم شهدا، استادان حوزه و دانشگاه و بانوان فرهیخته کشور حضور یافتند.

این مراسم که از ساعت ۸ صبح آغاز شد، با تلاوت سوره‌ های مبارکه «انسان» و «کوثر» همراه بود که پیوند میان سیره حضرت زهرا (س) و آستان مطهر فرزندشان را در فضای روضه منوره تداعی کرد.

پس از اجرای برنامه‌ های زیارتی و مدیحه‌ سرایی، درِ ضریح مطهر امام رضا (ع) گشوده شد و طی آیین دیرینه غبارروبی، تولیت آستان قدس رضوی و نمایندگان ولی‌ فقیه با حضور علما، اقدام به تعویض پوش‌ سنگ مضجع شریف و غبارروبی و شست‌وشوی بخش‌ های داخلی ضریح با گلاب ناب رضوی نمودند.

این دوره از آیین غبارروبی که ادامه سنت سال گذشته است، با حال‌ و هوایی متفاوت برگزار شد؛ چرا که برای نخستین بار، بانوان در همجواری با مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی در رواق دارالذکر، به آیین زیارت و غبارروبی پرداختند. در این مراسم، حاضران ضمن تجدید ارادت به ساحت مقدس امام رضا (ع) و تهنیت میلاد بانوی دو عالم، با یاد رهبر شهید و شهیدان، بر پایبندی به آرمان‌ های انقلاب اسلامی تأکید کردند.