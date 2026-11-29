انفجار ناشی از نشت گاز در خانه متروکه کرمان با چند کشته ومجروح
مدیرعامل سازمان آتشنشانی کرمان، اعلام کرد: ساعتی پیش یک خانه متروکه در بلوار باستانی پاریزی کرمان بر اثر نشت گاز منفجر که منجر به کشته ومجروح شدن تعدادی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت:این حریق دقایقی پیش؛ ساعت ۱۷:۱۱ امروز، یکشنبه هشتم آذرماه، از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به مرکز فرماندهی آتشنشانی اطلاع داده شد.
روحالله مطهری،افزود: آتشنشانان و گروههای امدادونجات با حضور بهموقع و اقدام سریع توانستند در مدتزمان کوتاهی آتش را با درصد بالایی مهار و از گسترش حریق جلوگیری کنند و هماکنون عملیات نجاتوامداد تا مهار کامل حادثه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه علت اولیه این آتشسوزی، انفجار گاز تشخیص داده شده است، بیان کرد: دلایل بیشتر وقوع این حادثه، تلفات جانی و خسارتهای احتمالی در دست بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد
بر اثر این انفجار، تعدادی از افراد حاضر در این خانه متروکه کشته و یا مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
براساس مشاهدات مردمی، تعدادی از افراد حاضر در این خانه معتاد متجاهر بودند،