مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمان، اعلام کرد: ساعتی پیش یک خانه متروکه در بلوار باستانی پاریزی کرمان بر اثر نشت گاز منفجر که منجر به کشته ومجروح شدن تعدادی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت:این حریق دقایقی پیش؛ ساعت ۱۷:۱۱ امروز، یکشنبه هشتم آذرماه، از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

روح‌الله مطهری،افزود: آتش‌نشانان و گروه‌های امدادونجات با حضور به‌موقع و اقدام سریع توانستند در مدت‌زمان کوتاهی آتش را با درصد بالایی مهار و از گسترش حریق جلوگیری کنند و هم‌اکنون عملیات نجات‌وامداد تا مهار کامل حادثه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه علت اولیه این آتش‌سوزی، انفجار گاز تشخیص داده شده است، بیان کرد: دلایل بیشتر وقوع این حادثه، تلفات جانی و خسارت‌های احتمالی در دست بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد

بر اثر این انفجار، تعدادی از افراد حاضر در این خانه متروکه کشته و یا مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

براساس مشاهدات مردمی، تعدادی از افراد حاضر در این خانه معتاد متجاهر بودند،