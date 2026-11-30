پیشرفت ۳۰ درصدی بیمارستان ۲۵۰ تختی کوهدشت لرستان
فرماندار کوهدشت با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی رازی این شهرستان بر تسریع روند اجرای طرح های توسعه ای تأکید کرد.
دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ناصری فرماندارکوهدشت با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختی رازی این شهرستان بر تسریع در روند اجرای طرحهای توسعه ای تأکید کرد.
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