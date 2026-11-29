هم‌زمان با برگزاری نشست‌های وزارتی اوپک و اوپک‌پلاس، هفت عضو این ائتلاف با تأکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار جهانی نفت، حفاظت از مسیر‌های عرضه و تداوم جریان بی‌وقفه انرژی را ضروری دانستند و نسبت به پیامد‌های اختلال در حمل‌ونقل نفت و افزایش هزینه‌های بیمه و جابه‌جایی هشدار دادند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۷۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که بازار‌های جهانی تحت تأثیر تحولات صادرات نفت خاورمیانه و اختلاف برخی اعضای ائتلاف درباره برآورد ظرفیت تولید نفت قرار دارد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال نیز در آستانه برگزاری نشست از ۹۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت.

پیش از این نشست، شصت‌ونهمین نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC) برگزار شد. همچنین یکصد و نود و چهارمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک با حضور ۱۱ کشور عضو، امروز به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.

در همین حال، هفت عضو اوپک‌پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان نیز امروز با هدف بررسی وضعیت و چشم‌انداز بازار جهانی نفت به‌صورت مجازی گفت‌و‌گو کردند.

این هفت کشور که پیش‌تر در آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ کاهش عرضه داوطلبانه اضافی را اعلام کرده بودند، در نشست امروز بر نقش بیانیه همکاری (DoC) در حمایت از ثبات بازار‌های جهانی انرژی تأکید کردند.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دبیرخانه اوپک، هفت عضو اوپک‌پلاس همچنین حفاظت از مسیر‌های عرضه را برای تضمین جریان بی‌وقفه انرژی ضروری دانستند و یادآور شدند احیای تأسیسات انرژی آسیب‌دیده تا ظرفیت کامل، پرهزینه و زمان‌بر است و می‌تواند دسترسی کلی به عرضه را تحت تأثیر قرار دهد.

این کشور‌ها تأکید کردند هرگونه اقدام برای تضعیف امنیت عرضه انرژی، نوسان بازار را افزایش می‌دهد.

در این بیانیه همچنین آمده است تداوم اختلال در جریان انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، که به بیش از یک‌سوم ارزش کالا رسیده است، مانع جابه‌جایی به‌موقع و کارآمد نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌شود و فشار تورمی مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد می‌کند.

هفت عضو اوپک‌پلاس اعلام کردند به نظارت دقیق بر تحولات بازار ادامه می‌دهند و برای بهبود شرایط حمل‌ونقل جهانی با دولت‌های متأثر، کشور‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، فعالان صنعت و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله مجمع بین‌المللی انرژی و آژانس بین‌المللی انرژی، تعامل خواهند کرد.

این کشور‌ها همچنین بر ادامه رایزنی‌ها و بررسی وضعیت بازار از طریق کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس تأکید کردند.

گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه نشست وزارتی اوپک‌پلاس نیز از احتمال حفظ اهداف تولید ۲۱ عضو این ائتلاف در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ حکایت دارد. اوپک‌پلاس پیش‌تر در نشست ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ سازوکار ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار کشور‌های عضو را تصویب کرده بود تا نتایج آن مبنای تعیین سطوح پایه تولید اعضا در سال ۲۰۲۷ قرار گیرد.