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تحقق ایده تا محصول؛ تولید کاتالیست
فناوران کشورمان به فناوری تولید کاتالیستهای مورد نیاز در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد دست یافتند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۹
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید به تولید کاتالیستهایی شدند که حالا به بازارهای صادراتی هم رسیده است.
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