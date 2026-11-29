تحقق ایده تا محصول؛ تولید کاتالیست

فناوران کشورمان به فناوری تولید کاتالیست‌های مورد نیاز در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد دست یافتند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۹