بنیانگذار شبکه پیام رسان تلگرام ویدئویی از یک بازی را منتشر کرد که در آن، رئیس جمهور فرانسه شکست می‌خورد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۸

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، بنیانگذار شبکه پیام رسان تلگرام ویدئویی از یک بازی را منتشر کرد که در آن، رئیس جمهور فرانسه شکست می‌خورد.

پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، روز ۲۸ نوامبر ویدیویی از بازی «توتال گلیچ» را به اشتراک گذاشت که در آن، شخصیت دوروف امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه را شکست می‌دهد.

به نوشته تارنمای این شبکه خبری روسی، در ویدیوی منتشر شده در کانال تلگرامی دوروف، بنیانگذار این سرویس پیام رسان در قالب یکی از شخصیت‌های بازی توتال گلیچ ظاهر می‌شود.

او در این بازی، با آواتار رئیس جمهور فرانسه رو‌به‌رو می‌شود و در نهایت او را ناک اوت می‌کند. این میلیاردر، در پیام خود، در خصوص واقع گرایی صحنه ها، که از نگاه دوروف، قوی‌تر از بازی «جی تی‌ای ۶» است، شوخی می‌کند.

پاول دوروف در سال ۲۰۲۱ به تابعیت فرانسه درآمد. او در روز ۲۴ اوت ۲۰۲۴، پس از ورود به پاریس، در فرودگاه «لو بورژه» بازداشت شد.

چهار روز بعد، او به طور رسمی در پرونده‌ای مربوط به جرائم کاربران تلگرام و همکاری این پلتفرم با مقامات قضایی تفهیم اتهام شد.

مکرون، در واکنش به این بازداشت جنجالی، روز ۲۶ اوت اظهار داشت بازداشت دوروف تصمیمی سیاسی نبوده و تصمیم گیری در مورد اتهامات او بر عهده قضات است.

اما این بازداشت برای دوروف، پیامد‌هایی بسیار واقعی در پی داشت: وثیقه پنج میلیون یورویی و ممنوعیت خروج از فرانسه، که البته در ماه نوامبر ۲۰۲۵ لغو شد.

روز هشتم ژوئیه ۲۰۲۶، او دوباره در پاریس از سوی قضات تحقیق مورد بازجویی قرار گرفت. وکلای او اتهامات مطرح شده را رد کردند.