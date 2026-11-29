مهر و موم دو داروخانه در پردیس؛ برخورد با گرانفروشان و عرضه دارو تاریخگذشته
در جریان گشتهای نظارتی و بازرسی از داروخانههای شهرستان پردیس، دو واحد به دلیل تخلفاتی نظیر گرانفروشی و عرضه داروهای تاریخمصرفگذشته مهر و موم شدند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای نظارت بر سلامت بازار و برخورد با تخلفات در حوزه سلامت، مأموران تعزیری در جریان گشتهای بازرسی از داروخانههای شهرستان پردیس، با دو واحد متخلف برخورد کردند.
دو داروخانه به دلیل تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عرضه داروهای تاریخمصرفگذشته و عدم حضور مسئول فنی، به صورت رسمی مهر و موم شدند.
همچنین در جریان این گشتها که از مجموع ۵ داروخانه انجام شد، برخی از واحدهای دیگر نیز به دلیل تخلفات انضباطی، تذکر و اخطار مهر وموم دریافت کردند. این اقدامات در راستای برخورد قاطع با واحدهای متخلف و حفظ سلامت شهروندان صورت گرفته است.
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