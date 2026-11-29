تیم کاراته‌ی بانوان لرستان با کسب ۳۷ نشان رنگارنگ مقام سوم مسابقات قهرمانی سبک‌های آزاد غرب کشور را کسب کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛تیم کاراته لرستان با کسب ۱۰ نشان طلا، ۱۴ نقره و ۱۳ برنز در مسابقات کاراته‌ی قهرمانی سبک‌های آزاد غرب کشور خوش درخشید و مقام دوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

این مسابقات با حضور ۳۰ تیم از هفت استان در همدان برگزار شده است.