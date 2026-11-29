کسب مقام سوم تیم کاراته بانوان لرستان در مسابقات قهرمانی کشور
تیم کاراتهی بانوان لرستان با کسب ۳۷ نشان رنگارنگ مقام سوم مسابقات قهرمانی سبکهای آزاد غرب کشور را کسب کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛تیم کاراته لرستان با کسب ۱۰ نشان طلا، ۱۴ نقره و ۱۳ برنز در مسابقات کاراتهی قهرمانی سبکهای آزاد غرب کشور خوش درخشید و مقام دوم این رقابتها را کسب کرد.
این مسابقات با حضور ۳۰ تیم از هفت استان در همدان برگزار شده است.
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