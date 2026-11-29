در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س)؛

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز تکریم مقام زن، در خانه شهیدان سجاد شهبازی و جلال پیرزادی حضور یافت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز تکریم مقام زن، در خانه شهیدان سجاد شهبازی و جلال پیرزادی حضور یافت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این دیدار‌ها ضمن تبریک فرارسیدن این عید فرخنده به همسران و فرزندان شهدا، اظهار داشت: «همسران شهدا با تاسی از مکتب حضرت زهرا (س)، معنای واقعی صبر، استقامت و فداکاری را در جامعه عینیت بخشیدند.

وی با تأکید بر اینکه جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه معنوی نظام و انقلاب است، افزود: «ایستادگی همسران شهدا در تداوم راه همسران مجاهدشان، الگویی بی‌بدیل برای نسل امروز است. این عزیزان نه تنها سنگرداران خانواده، بلکه مبلغان فرهنگ ایثار در اجتماع هستند.»

رضایی در پایان این دیدارها، با اهدای لوح تقدیر از زحمات و صبوری‌های خانواده شهیدان سجاد شهبازی و جلال پیرزادی تجلیل کرد و ادامه توفیق الهی را برای آنان از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

گفتنی است شهید سجاد شهبازی ۹ اسفند در کنار امیر سپهبد شهید موسوی و شهید جلال پیرزادی در حمله به ناو دنا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.