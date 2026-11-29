مهربانوان ایرانی؛ مادران میدان‌دارِ پایِ کارِ ایران

به تاسی از حضرت زهرا سلام‌الله علیها حماسه‌ها آفریدند. این شب‌ها هم، هم مادری می‌کنند هم میدان‌داری، مهربانوان ایرانی.