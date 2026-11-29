وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با اعلام آمادگی این کشور برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی با ایران گفت: هیچ محدودیتی برای عبور کالا‌های ایران از قلمرو افغانستان به مقصد کشور‌های آسیای میانه وجود ندارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۲

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان روز یکشنبه در نشست با استاندار خراسان جنوبی در سربیشه با اشاره به افزایش مبادلات تجاری با کشور افغانستان گفت: در حال حاضر کالا‌های تجار افغانستان از کشور‌های مختلف و همچنین مبدأ این کشور، از طریق مرز‌های خراسان جنوبی به سایر کشور‌ها ترانزیت می‌شود.

مولوی محمدفاضل مظلوم افزود: هدف از این سفر، بررسی میدانی مشکلات حوزه حمل و نقل، ترانزیت و مبادلات تجاری و تلاش برای رفع موانع موجود میان دو کشور ایران و افغانستان است.

به گفته وی اگر مشکلاتی در مسیر همکاری‌های دو طرف وجود دارد باید با حضور مسئولان و از طریق گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری مشترک هرچه سریع‌تر برطرف شود تا زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی فراهم گردد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک کاری میان دو کشور افزود: پیشنهاد ما این است برای پیگیری و رفع مشکلات، کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل شود تا موضوعات مطرح‌شده به‌صورت منظم بررسی و برای حل آنها اقدام شود.

به گفته وی پیش از این سفر نیز موضوعات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه با مسئولان عالی افغانستان مطرح شده و برای پیگیری مسائلی که در حوزه اختیارات وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار دارد، آمادگی کامل وجود دارد.

مولوی مظلوم با تأکید بر عزم افغانستان برای حل مشکلات موجود افزود: حضور میدانی ما در این منطقه نشان‌دهنده جدیت و تعهد برای بررسی مسائل از نزدیک و تسریع در اجرای توافق‌هاست و امیدواریم پس از این نشست، موضوعاتی که مورد توافق قرار می‌گیرد، بدون تأخیر پیگیری و عملیاتی شود.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری در حوزه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی افزود: ما برای هرگونه همکاری که در توان داشته باشیم آمادگی داریم و تلاش می‌کنیم تسهیلات لازم برای توسعه ترانزیت کالا‌های ایران از مسیر افغانستان فراهم شود.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با اشاره به امکان عبور محموله‌های ایرانی از مسیر افغانستان به کشور‌های آسیای میانه گفت: هیچ‌گونه محدودیتی برای ترانزیت کالا‌های ایران از قلمرو افغانستان به مقصد کشور‌های آسیای میانه وجود ندارد و این آمادگی را داریم که در این زمینه همکاری کنیم.

وی افزود: در همین خصوص، قرار است یک محموله آزمایشی از بندر شیرخان افغانستان به سمت مشهد و سپس از طریق مسیر پیش‌بینی‌شده به مقصد تاجیکستان حرکت کند تا ظرفیت‌های این مسیر ترانزیتی مورد استفاده قرار گیرد.

مظلوم درباره همکاری‌های حمل و نقلی دو کشور در چارچوب توافق‌نامه‌های بین‌المللی نیز گفت: افغانستان عضو موافقت‌نامه مربوط به تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی است و اکنون نیز کامیون‌های افغانستان از مسیر ایران به سمت ترکیه تردد می‌کنند و کامیون‌های کشور‌های دیگر نیز از قلمرو افغانستان عبور می‌کنند.

مظلوم افزود: برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های این همکاری، لازم است هماهنگی‌های گمرکی میان دو کشور انجام شود و در صورت اعلام آمادگی و تکمیل هماهنگی‌های لازم از سوی گمرکات، مانع خاصی برای توسعه این همکاری وجود نخواهد داشت.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با تأکید بر ضرورت پیگیری توافق‌های انجام‌شده گفت: افغانستان برای توسعه روابط حمل‌ونقلی و ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان دو کشور، مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل فرایند‌های تجاری را از عوامل مؤثر در افزایش مبادلات اقتصادی دانست و افزود: تقویت زیرساخت‌های مرزی می‌تواند جایگاه خراسان جنوبی را در کریدور‌های ترانزیتی منطقه بیش از پیش ارتقا دهد.

استاندار خراسان جنوبی از برگزاری هشتمین نشست مشترک مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ماهیرود خبر داد و گفت: در این نشست، راهکار‌های توسعه مبادلات تجاری، تسهیل صادرات و واردات و رفع موانع مرزی بررسی شد.

هاشمی افزود: این نشست با حضور محمد فاضل مظلوم وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، استاندار فراه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و جمعی از مسئولان دو کشور برگزار شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بررسی مصوبات نشست‌های گذشته افزود: بیش از ۸۵ درصد مصوبات جلسات پیشین عملیاتی شده و برای پیگیری سایر موضوعات نیز تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی پیگیری فعال سازی و توسعه مرز‌های استان را از موضوعات مهم این نشست دانست و گفت: وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان برای پیگیری جدی این موضوعات قول مساعد داد.

وی از رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیمای خراسان جنوبی تشکر کرد و خواست دستاورد‌ها و ظرفیت‌های همکاری‌های مرزی و اقتصادی استان را به اطلاع مردم برسانند.