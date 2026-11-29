تیم والیبال شهداب یزد با نتیجه ۳ بر ۱ مس رفسنجان را شکست داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم والیبال شهداب یزد در دیدار معوقه هفته سوم لیگ برتر، با نتیجه ۳ بر ۱ مس رفسنجان را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را به دست آورد.

دیدار معوقه هفته سوم لیگ برتر والیبال شهـــداب یــــزد و مس رفسنجان امروز یکشنبه هشتم آذر ساعت شانزده در ورزشگاه اختصاصی شهداب شاهدیه برگزار شد.