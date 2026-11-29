تیم ملی تکواندو ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ قزاقستان با کسب دو مدال طلا و دو برنز جایگاه نخست تیمی مردان و زنان را کسب کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۶۰



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، ۷ و ۸ آذرماه برگزار شد و نمایندگان ایران، با کسب چهار مدال رنگارنگ و مقام نخست تیمی مردان و جایگاه نخست تیمی مردان و زنان را کسب کردند.

هدایت تیم ملی مردان ایران در مسابقات به عهده پیام خانلرخانی بود و مهروز ساعی هدایت تیم ملی زنان برعهده مهروز ساعی بود.

در پایان این دو روز، رادین زینالی و ابوالفضل زندی موفق به کسب مدال طلا شدند و امیرسینا بختیاری و حنا زرین‌کمر نیز روی سکوی سوم ایستادند.

روز نخست؛ یک مدال طلا و دو برنز برای ایران

در نخستین روز مسابقات، رادین زینالی در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم مردان با عبور از حریفان خود به دیدار نهایی راه یافت و در مبارزه پایانی نیز با برتری مقابل باتیرخان تولوگالی از قزاقستان، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

امیرسینا بختیاری دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از پیروزی مقابل استفان تارکوف از صربستان و نیکولاس از آمریکا، در مرحله نیمه‌نهایی برابر زینالی شکست خورد؛ اما با پیروزی در دیدار رده‌بندی مجدد مقابل زوراب کینتسوراشویلی از گرجستان، به مدال برنز رسید.

در وزن به اضافه ۶۷ کیلوگرم زنان نیز حنا زرین‌کمر پس از پیروزی مقابل شو لی از چین و دا بین سونگ از کره جنوبی، به نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل آناستازیا کاسمیچوا از روسیه شکست خورد و با کسب مدال برنز با پیروزی در دیدار رده‌بندی به کار خود پایان داد.

همچنین مهدی حاجی‌موسایی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم مردان، پس از پیروزی مقابل مون جین‌هو از کره جنوبی، نفر نخست رده بندی جهان، در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آدریان ویسنته یونتا از اسپانیا قرار گرفت. به دلیل اختلال فنی هوگو ویسنته، امتیاز ضربات متعددی که ملی‌پوش ایران به او وارد کرد ثبت نشد و با وجود اعتراض اعضای تیم ملی، نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

روز دوم؛ طلای ارزشمند زندی و بدشانسی آرین و ساغر

در دومین روز مسابقات، ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان ابتدا تامیرلان تلوولس از قزاقستان و سپس هریستیان جورجیف از بلغارستان را با نتیجه دو بر صفر شکست داد.

زندی در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل ویتو دل‌آکوئیلا، قهرمان المپیک توکیو از ایتالیا، به پیروزی دو بر صفر دست یافت و راهی دیدار نهایی شد. وی در مبارزه پایانی مقابل پائولو ملو از برزیل نیز با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید و دومین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها را کسب کرد.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم زنان، ساغر مرادی در نخستین مبارزه خود مقابل آلکساندرا پریشیچ، نایب قهرمان المپیک پاریس از صربستان، به پیروزی دو بر یک رسید؛ اما در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل ویویانا مارتون، قهرمان المپیک پاریس از مجارستان، با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم مردان آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی به مصاف رقبای خود رفتند. یزدانی در نخستین مبارزه، ولادیسلاو لارین، قهرمان المپیک توکیو از روسیه را با نتیجه دو بر صفر شکست داد؛ اما در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر کادن کانینگهام نایب قهرمان المپیک پاریس از بریتانیا مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت.

اما آرین سلیمی پس از پیروزی‌های مقتدرانه و یک‌طرفه مقابل جاناتان هیلی از آمریکا و سرگیو ترویتینو آمودو از اسپانیا، به نیمه‌نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل کادن کانینگهام انگلیسی قرار گرفت. دیدار این دو یادآور فینال المپیک پاریس بود که در آن رقابت آرین دو بر یک رقیب خود را شکست داده بود. اما در آستانه شرایط به شکل دیگری پیش رفت. در حالی که دو تکواندوکار هر دو یک راند را برنده شده بودند، در اواخر راند سوم و در حالی که آرین پیش بود به شدت از ناحیه زانو مصدوم شد و گرچه با عزمی راسخ مسابقه را به پایان رساند، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و به دیدار رده‌بندی رفت که مصدومیت اجازه رویارویی برای کسب مدال برنز را به او نداد.

در پایان مسابقات، تیم ملی ایران در بخش مردان و در بخش مجموع مردان و زنان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در مجموع، دستاورد تیم ملی تکواندو ایران در تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان به شرح زیر است:

مدال طلا: رادین زینالی – وزن ۸۰- کیلوگرم مردان

مدال طلا: ابوالفضل زندی – وزن ۵۸- کیلوگرم مردان

مدال برنز: امیرسینا بختیاری – وزن ۸۰- کیلوگرم مردان

مدال برنز: حنا زرین‌کمر – وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان

مقام اول تیم ملی مردان ایران

مقام نخست تیم ملی مردان و زنان ایران

بدین ترتیب، نمایندگان ایران با کسب دو مدال طلا، دو مدال برنز و دو مقام اول تیمی، این رویداد را با عملکردی موفق پشت سر گذاشتند و توانمندی تکواندو ایران را در رقابت با برترین‌های جهان به نمایش گذاشتند.