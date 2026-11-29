مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی، شهادت جانباز ۷۰ درصد، شهرام شهپر را که پس از سال‌ها تحمل رنج مجروحیت به یاران شهیدش پیوست، تسلیت گفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی، شهادت جانباز ۷۰ درصد، شهرام شهپر را که پس از سال‌ها تحمل رنج مجروحیت به یاران شهیدش پیوست، تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

شهادت، هنر مردان خدا و پاداش سال‌ها صبر و مجاهدت در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است. خبر شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد، شهید والامقام «شهرام شهپر»، موجب تأثر و تالم خاطر گردید. ایشان که سال‌های متمادی در آزمون سخت ایثارگری، با تنی مجروح، اما روحی بلند و استوار، مشق صبر کرد، اکنون در جوار رحمت الهی، مأوا گزیده و به مقام شامخ شهادت نائل آمده است.

این شهید عزیز، نماد بارز استقامت و فداکاری نسلی است که برای حفظ کیان ایران اسلامی، از عزیزترین سرمایه خود گذشتند و درس آزادگی را در مکتب ایثار معنا کردند. مجاهدت‌های این جانباز گرانقدر که در سال‌های پس از جنگ نیز با تحمل درد‌های ناشی از جراحات، بر عهد خود با امام و رهبری پایدار ماند، چراغ راهی است که تا همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین خواهد درخشید.

اینجانب شهادت این دلاور مرد عرصه‌های جهاد را به خانواده محترم، صبور و داغدار ایشان، همرزمان و جامعه ایثارگری تسلیت و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، علو درجات و هم‌نشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ