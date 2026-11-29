پیکر زنده یاد سید علی اصغر محدث، شاعر، هنرمند و مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس امروز در شیراز تشییع و در قطعه هنرمندان دارالرحمه آرام گرفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۷





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر زنده یاد سید علی اصغر محدث، شاعر، هنرمند و مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس امروز در شیراز تشییع شد .

پیکر سید علی اصغر محدث پس از تشییع از مقابل تالار حافظ شیراز در قطعه هنرمندان دارالرحمه شیراز آرام گرفت.

سیدعلی‌اصغر محدث مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، عصر چهارشنبه چهارم آذرماه در جریان اجرای یک برنامه فرهنگی در شیراز، ناگهان دچار عارضه قلبی شد و جان باخت.