با حکم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سلمان خزائی به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با حکم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سلمان خزائی به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت آبادان منصوب و از خدمات فردین راشدی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سلمان خزائی

نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت آبادان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (رضوان الله علیه)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با اتخاذ تدابیر لازم در انجام وظایف محوله موفق باشید.

فرصت را مغتنم شمرده و از خدمات جناب آقای فردین راشدی در دوران تصدی این مسئولیت صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.