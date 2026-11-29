حماسه آفرینی مردم انقلابی خوزستان در دویست و هفتاد و سومین قرار شبانه
مردم بصیر خوزستان در دویست و هفتاد و سومین شب از قرارهای شبانه، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان به مانند شبهای گذشته در دویست و هفتاد و سومین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود در میادین و خیابانهای شهرها و مناطق روستایی بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام کردند.
مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنهای (رحمه الله علیهما) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
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