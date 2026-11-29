همزمان با میلاد دخت نبی خدا (ص) بزرگترین کاروان رزمایش کمک‌های مومنانه راهی مناطق کم برخوردار شهرستان زاهدان میشود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرتیپ دوم پاسدار علی کوهستانی فرمانده سپاه شهرستان زاهدان گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و هفته بسیج این خدمت خالصانه با توزیع سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی، هزار بسته لوازم التحریر و آرد و شش هزار و ۵۰۰ متر ایزوگام در بین مردم کم برخوردار توزیع شد.