تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آخرین برنامه خود را در فارس با حضور در شهر اردکان و هماشهر شهرستان سپیدان برگزار کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این برنامه با حضور جمع زیادی از کودکان و نوجوانان در پارک کوهپایه شهرداری شهر اردکان و مدرسه شهید جعفری هماشهر در قالب بخش‌های مختلفی از جمله نمایش، قصه گویی، سرود، گلستان خوانی و مسابقه برای حاضران اجرا شد.

تماشاخانه سیار با حضور در سپیدان لحظاتی شاد و آموزنده را برای کودکان این شهرستان رقم زد و فرصتی فراهم کرد تا مخاطبان کودک و نوجوان در فضایی پر نشاط با هنر‌های نمایشی و فعالیت‌های فرهنگی آشنا شوند.

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت بهره‌مندی کودکان و نوجوانان، از ۲۷ آبان سفر خود را به شهر ها، روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار استان فارس آغاز و با اجرای آخرین برنامه در شهرستان سپیدان، فارس را به مقصد استان همدان ترک کرد.