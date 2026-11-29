دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش محسوس دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۵۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوا در این هفته روند کاهشی خواهد داشت.

لیلا امینی ادامه داد: بویین میاندشت در این مدت با حداقل دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان هستند.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان به وضعیت جوی استان اشاره کردو گفت: تا اواسط فردا دوشنبه در سطح استان، آسمانی صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: با توجه به پایداری و سکون هوا شرایط برای افزایش غلظت آلایند‌های جوی در کلانشهر اصفهان و مناطق مرکزی و صنعتی در ۲۴ ساعت پیش رو مهیاست.

وی ادامه داد: از اواخر وقت فردا دوشنبه با ورود سامانه بارشی و تداوم فعالیت آن به تناوب تا پایان هفته، ابرناکی، مه آلودگی و کاهش دید، رگبار باران و در مناطق سردسیر غرب و جنوب استان بارش برف را شاهد هستیم.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان اصفهان ادامه داد: در گردنه‌ها کولاک برف نیز پیش بینی می‌شود.

وی گفت:دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در ساعات پیش رو بین ۲۱ و پنج درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.