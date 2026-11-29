همزمان با میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، زمینه آزادی ۱۵ زندانی زن جرایم غیر عمد در استان اصفهان فراهم شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت:در راستای سیاست‌های ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه و تأکید دادستان کل کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و حمایت از تحکیم بنیان خانواده، با آزادی ۱۵ نفر و اعطای مرخصی به ۵۶ نفر از زندانیان زن واجد شرایط در ندامتگاه مرکزی اصفهان موافقت شد.

مصطفی مظاهری با اشاره به ابزار‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی افزود: بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی شامل مرخصی منتهی به آزادی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و همچنین تلاش برای پرداخت محکومیت‌های مالی زندانیان جرایم غیرعمد، از جمله اقدامات مؤثر و مستمر دستگاه قضایی استان اصفهان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از خانواده‌های نیازمند است.

این مقام قضایی ادامه داد: این‌گونه بخشش‌ها و تسهیلات قانونی مشمول محکومان جرایم خشن و افرادی که با اقدامات خود موجب اخلال در نظم عمومی و آسایش شهروندان (از جمله محکومان جرایم سرقت) را فراهم کرده‌اند، نخواهد شد و امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضاست.