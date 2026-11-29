هندبالیست‌های کازرونی مقابل نماینده کرمانشاه به برتری رسیدند .

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۷





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هندبالیست‌های کازرونی مقابل نماینده کرمانشاه به برتری رسیدند .

در هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان ایران، استقلال کازرون ساعت ۱۶ امروز یکشنبه ۸ آذر به مصاف پرواز هوانیروز اسلام آباد غرب رفت و ۳۷ بر ۲۶ به پیروزی رسید

استقلال کازرون با ۱۲ امتیاز و برحسب تفاضل گل کمتر نسبت به فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در رده دوم جدول قرار گرفت

در رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور ۱۲ تیم حضور دارند