با نیت شادی روح شهید مهدی بقائی و به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) ۹۱ میلیون تومان دو زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان از بند رهایی یافتند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: یک خیر گمنام در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۳۴ میلیون تومان را جهت آزادی یک زندانی (سادات) معسر به این ستاد اهدا کرد.

اسد الله گرجی‌زاده، این اقدام را تجلی سیره عملی اهل بیت (ع) در دستگیری از نیازمندان و مسیری برای گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های آسیب‌پذیر دانست.

وی گفت: همچنین همزمان، یکی از دوستان شهید مهدی بقائی، ۵۷ میلیون تومان را به نیت شادی روح این شهید و برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد.

گرجی زاده ادامه داد: شهید بقائی ۲۲ ساله، از شهدای دوران جنگ رمضان است که با ویژگی‌های اخلاقی و ولایتمداری شناخته می‌شد، دوستان این شهید با این اقدام، تلاش کردند میراث اخلاقی و مهربانی وی را در قالب بازگرداندن امید به خانواده‌های زندانیان تداوم بخشند.