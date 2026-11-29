تیم ملی ایران در مسابقات پانکریشن قهرمانی جهان در باکو به ۲ مدال نقره و ۲ برنز دست یافت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۵



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی پانکریشن ایران که با ترکیب محمدجواد فقیه حبیبی، علی اکبر احمدی، علی شادمان، مسلم فتح‌الهی و رضا رحمانی به مسابقات قهرمانی جهان (۲۰۲۶ باکو) اعزام شده بود، با کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز در این دوره از رقابت‌های به کار خود پایان داد.

علی اکبر احمدی ملی پوش تیم ملی ایران در مرحله نهایی وزن ۶۶ کیلوگرم به مصاف حریفی از روسیه رفت و در این رقابت نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید.

علی شادمان دیگر ملی پوش تیم ملی ایران نیز در مرحله نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم مغلوب حریف روسی شد و به مدال نقره دست یافت.

رضا رحمانی دیگر ورزشکار شایسته تیم ایران در دور نیمه نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم در مقابل حریفی از کشور مولداوی نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز مشترک دست یافت.

محمد جواد فقیه حبیبی ورزشکار شایسته تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۲ کیلوگرم در مصاف با حریف روسی خود مغلوب شد و به مدال برنز مشترک این مسابقات رسید.

مسلم فتح الهی نیز روز گذشته با شکست در مقابل حریف روسی خود از راهیابی به دو نیمه نهایی بازمانده بود.

کریم نژادپور حسین و جلال معتمدی به عنوان مربی و محسن توکلی (سرپرست)، تیم ملی پانکریشن ایران را در این مسابقات همراهی کردند.