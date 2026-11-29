این رویداد با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی و با مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز برگزار شد

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رویداد با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی و با مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز برگزار شد .