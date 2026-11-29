۲۷۳ شب ابراز وفاداری و ارادت مردم سیستان و بلوچستان به مام میهن

مردم استان در ۲۷۳ امین شب متوالی، ابراز وفاداری و ارادت خود را به خاک و پرچم ایران اسلامی ابراز کردند.