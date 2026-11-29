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۲۷۳ شب ابراز وفاداری و ارادت مردم سیستان و بلوچستان به مام میهن
مردم استان در ۲۷۳ امین شب متوالی، ابراز وفاداری و ارادت خود را به خاک و پرچم ایران اسلامی ابراز کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، پرچمی که همواره برافراشته است و خواهد ماند.
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