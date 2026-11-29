کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از امشب تا روز جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ رگبار باران، بارش برف و احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۲

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت :بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه بارشی از امشب هشتم آذر ۱۴۰۵سامانه ی بارشی وارد جو استان خواهد شد و تا روز جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ فعال خواهد بود .

بهمن محمدی مقدم در این مدت برای نقاط مختلف استان رگبار باران گاهی ،رعدوبرق، افزایش سرعت وزش باد نسبتاً شدید لحظه ای ،در مناطق سردسیر و کوهستانی رگبار برف پیش‌بینی شده‌ است.

کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: بارش ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شدت و میزان بیشتری خواهند داشت.



وی با اشاره با هشدارهای سطح زرد و نارنجی هواشناسی در این مدت ، اختلال در تردد، لغزندگی سطح معابر،ایجاد روان آبها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها ، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی وجود دارد.



