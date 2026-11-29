معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در بازی‌های توان‌یابان ذهنی آسیا - اقیانوسیه به عنوان سرپرست ایران در این رقابت‌ها معرفی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۱



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در کمیسیون تخصصی نظارت برعملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی، با بررسی وضعیت کاروان ورزش توان‌یابان ذهنی ایران را برای شرکت در بازی‌های آسیا – اقیانوسیه بانکوک سید مناف هاشمی سرپرست این کاروان شد

دومین دوره بازی‌های توانیابان ذهنی (ویرتوس) در منطقه آسیا – اقیانوسیه در ۵ رشته دوومیدانی، شنا، تنیس روی میز، تکواندو و بدمینتون از ۵ تا ١٢ اسفند ماه به میزبانی تایلند و در شهر بانکوک برگزار خواهد شد.

بر این، اساس کمیسیون تخصصی نظارت برعملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی صبح امروز (یکشنبه ٨ آذرماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان نشستی کارشناسی ترتیب داد تا میزبان آمادگی ورزشکاران اعزامی به این رویداد را مورد تحلیل و آنالیز قرار دهد.

طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان به عنوان متولی اصلی ورزش‌های توان‌یابان، تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان مسئول اعزام این کاوران به بازی‌های ویرتوس بانکوک خواهد بود. البته در این مسیر سایر فدراسیون‌هایی که در این بازی‌های نماینده دارند در سامان‌دهی ملی پوشان نیز همکاری و مشارکت خواهند داشت.

در این خصوص کارشناسان و مسئولان حاضر در این جلسه، هر یک به تفکیک آخرین شرایط ملی پوشان خود را در رشته‌های مذکور تشریح کردند. نکته حائز اهمیت در این ارزیابی، شرایط امیدوارکننده ورزشکاران دوومیدانی کار توان‌یاب برای مدال‌آوری بود که سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی به آن اشاره کرد.

گفتنی است نقطه قوت ورزش کشور در نخستین دوره بازی‌های توان‌یابان ذهنی نیز رشته دوومیدانی بود که هر ٨ مدال ایران در رقابت‌های ٢٠٢٢ استرالیا توسط این رشته به دست آمد. ایران در بازی‌های این دوره رتبه چهارم تیمی را کسب کرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با بیان این که ورزش توان‌یابان همواره جز اولویت‌های این وزارتخانه است، در جمع‌بندی خود از این نشست گفت: ما بیش از این که به جنبه ورزشی و قهرمانی چنین رویداد‌هایی توجه داشته باشیم باید روی جنبه‌های انسانی این مسئله توجه کنیم. ما کشوری هستیم که بر پایه فرهنگ و باور‌های انسانی حرکت می‌کند، بنابراین باید رویکرد خاصی به فعالیت و نقش ورزشکاران توان‌یاب در جامعه داشته باشیم. مهم‌تر از این بچه‌ها، خانواده‌های آنها هستند که به مراتب حساسیت بیشتری دارند و رنج زیادی را تحمل می‌کنند.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان تمام تلاش خود را کرده که عدالت را در مورد حوزه توان‌یابان رعایت کند و بودجه فدراسیون این حوزه را ارتقا دهد. اما همچنان معتقدیم این مسیر باید ادامه‌دار باشد و سال ١۴٠۵ این ارتقا اعتبار را لحاظ کنیم تا از این طریق مسیر هر چه بهتر برای حضور ورزشکاران دارای معلولیت در میادین بین المللی باز شود.

دنیامالی تاکید کرد: تمرینات تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های ویرتوس بانکوک تا پایان سال بدون وقفه ادامه داشته باشد و در صورت لزوم شرایط حضور خانواده‌ها نیز در اردو‌ها به جهت پشتیبانی همه‌جانبه از ورزشکاران مهیا شود.

رقابت‌های جهانی توانیابان ذهنی سال آینده در مصر برگزار می‌شود. وزیر ورزش و جوانان در پایان یادآور شد از اکنون تدارکات لازم برای شرکت در این مسابقات نیز انجام شود.

شایان ذکر است با دستور وزیر ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به عنوان سرپرست کاروان ورزش توانیابان ذهنی (ویرتوس) ایران در بازی‌های آسیا - اقیانوسیه منصوب شد.