امام جمعه کیش، گفت: حیات طیّبه و سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، چراغ راهی برای ساختن خانواده‌ای سالم، جامعه‌ای متعهد و انسانی است که در آن ایمان، عفت، حجاب و کرامت انسانی جایگاه والایی دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۴۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در پیامی، میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، روز زن و مقام مادر را گرامیداشت.

متن پیام امام جمعه کیش به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن بیستم جمادی‌الثانی، سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بانوی بزرگ اسلام، الگوی بی‌بدیل عفاف، صبر، ایثار، مهربانی و ولایت‌مداری، و هم‌زمان «روز مادر»، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای مادر و تجلیل از جایگاه رفیع زن در خانواده و جامعه است.

حضرت زهرا (س) به‌عنوان دختر گرامی پیامبر اکرم (ص)، همسر وفادار امیرالمؤمنین (ع) و مادر امامان معصوم (ع)، در همه ابعاد زندگی، نمونه‌ای کامل از بندگی خدا، اخلاق نیکو، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری بودند. «حیات طیّبه» و سیره نورانی آن حضرت (س)، همواره چراغ راهی برای ساختن خانواده‌ای سالم، جامعه‌ای متعهد و انسانی است که در آن ایمان، عفت، حجاب و کرامت انسانی جایگاه والایی دارد.

اینجانب با گرامیداشت این میلاد فرخنده، این روز را به همه بانوان و مادران به‌ویژه مادران و همسران معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حق تعالی موفقیت، سلامتی و سربلندی همه مادران و زنان نجیب ایران اسلامی را مسألت می‌نمایم.

علیرضا بی‌نیاز امام جمعه کیش