در یکصد و شصت و دومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، ۳۷ کیلوگرم شمش استاندارد به ارزش هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان معامله شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام مرکز مبادله ایران، با برگزاری این حراج، میانگین قیمت هر شمش در این حراج حدود ۳۴ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان برآورد می‌شود که خریداران این حجم از طلا شامل فعالان رسمی دارای مجوز و همچنین سکو‌های برخط فروش طلا بوده‌اند.

مجموع حجم شمش‌های معامله شده در ۲۲ حراج امسال به یک هزار و ۱۱۵ کیلوگرم رسیده است که ارزش کل این خرید‌ها تا این لحظه، ۳۱.۳ میلیارد تومان را شامل می‌شود.