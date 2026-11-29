بیش از ۹ ماه از حضور مستمر مردم در خیابان‌ها برای نشان دادن اقتدار ایران و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح میگذرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بیش از ۹ ماه از حضور مستمر مردم در خیابان‌ها برای نشان دادن اقتدار ایران و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح میگذرد. تجربه‌ای که نقش اصلی بر عهده با بانوان بوده. آنها که نشان دادند در دفاع از میهن تا چه اندازه توانمند هستند.