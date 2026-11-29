استاندار خراسان جنوبی از تحقق ۸۰ درصدی مصوبات نشست‌های مشترک با افغانستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۶

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نتایج نشست مشترک با وزیر حمل‌ونقل افغانستان در پایانه مرزی ماهیرود گفت: در ابتدای این نشست مصوبات جلسات گذشته مرور شد که خوشبختانه حدود ۸۰ درصد آنها عملیاتی شده و برای پیگیری سایر موضوعات نیز تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان دو طرف مورد توافق قرار گرفت.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به بررسی مسائل و ظرفیت‌های مرز‌های ماهیرود، یزدان، دوکوهانه و گلورده افزود: وزیر حمل‌ونقل افغانستان قول داد موضوع فعال‌سازی و توسعه سه گذرگاه دیگر استان، به‌ویژه مرز یزدان را با جدیت دنبال کند تا زمینه گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی یکی از دستاورد‌های مهم همکاری‌های مرزی را تعیین تکلیف مسیر ارتباطی ماهیرود به ولایت فراه افغانستان عنوان کرد و گفت: این مسیر به طول ۱۱۷ کیلومتر، حدود ۱۷ سال بلاتکلیف مانده بود که در دولت فعلی عملیات آسفالت آن تقریباً به پایان رسیده و پس از انجام لکه‌گیری بخش‌های باقی‌مانده، زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.

هاشمی با تأکید بر اهمیت این مسیر در توسعه مبادلات تجاری گفت: مرز ماهیرود علاوه بر ظرفیت‌های گسترده در صادرات و واردات یکی از مسیر‌های مهم ترانزیتی افغانستان به مقصد کشور‌های اروپایی، ترکیه، آسیای میانه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس است و تکمیل مسیر ارتباطی ماهیرود به فراه می‌تواند زمینه افزایش چشمگیر مبادلات را فراهم کند.

استاندار با اشاره به رشد مبادلات تجاری استان از ابتدای سال جاری افزود: خراسان جنوبی امروز در حوزه صادرات و واردات در زمره استان‌های موفق قرار گرفته و این دستاورد حاصل همدلی، همراهی و هماهنگی مجموعه مدیریتی استان و فعالان اقتصادی است.

وی در خصوص بهره‌گیری استان‌های مرزی از ظرفیت کشور‌های همسایه و همچنین توجه رئیس جمهور به توسعه تعاملات اقتصادی مناطق مرزی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مشترک با کشور‌های همسایه، فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است.

هاشمی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی استان برای فعالیت ۲۴ ساعته در مرز‌های مشترک گفت: خراسان جنوبی برای ارائه خدمات در همه مرز‌ها به صورت شبانه‌روزی آمادگی دارد و لازم است طرف افغانستانی نیز آمادگی متناظر داشته باشد تا امکان فعالیت ۲۴ ساعته در حوزه صادرات و واردات فراهم شود.