برداشت زعفران از مزارع شهرستان دزپارت استان خوزستان
مدیر جهاد کشاورزی دزپارت گفت : پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از 50 کیلوگرم زعفران در این شهرستان تولید شود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید علیداد حسینی فالحی با اشاره به اینکه شهرستان دزپارت یکی از مناطق کشت طلای سرخ در استان خوزستان میباشد، ادامه داد: در سال زراعی جاری ۲۳ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافت.
وی ادامه داد: برداشت محصول زعفران در دزپارت از آبان ماه سال جاری آغاز شده است و با توجه به میانگین عملکرد ۴ تا ۵ کیلوگرم در هر هکتار به طور خالص بیش از ۵۰ کیلوگرم زعفران در این شهرستان تولید شود.
برداشت زعفران در شهرستان دزپارت تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
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