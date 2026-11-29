نشست هم‌اندیشی رسانه‌ها و رئیس مجلس

رئیس مجلس در آستانه روز مجلس و در دیدار با مدیران رسانه‌ها با بیان اینکه همه ایرانیان با همه گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف مبعوث شده و به میدان آمده‌اند، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تاکید کرد.