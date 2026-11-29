رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه خرمالوی کرج از گذشته تاکنون به لحاظ کیفیت در سطح کشور زبانزد بوده است، گفت: اکنون حدود ۱۸ تن محصول خرمالو در هر هکتار در البرز برداشت می‌شود که سالانه میزان محصول برداشتی البرز بین ۴۹۰تن تا ۵۶۰ تن است

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، با وجود کاهش سطح باغ‌های خرمالو در پی خشکسالی، کمبود منابع آبی و گسترش شهرنشینی، استان البرز همچنان از قطب‌های تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود و امسال برداشت حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تن خرمالو از باغ‌های استان پیش‌بینی شده است.