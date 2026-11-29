معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت: مهاباد با ثبت ۹۲ درصد میزان باسوادی، رتبه ششم استان را دارد که پایین‌تر از میانگین ۹۶ درصدی استان است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مرتضی محمدپور در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهاباد میزان باسوادی در این شهرستان را پایین‌تر از میانگین استانی اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در آذربایجان غربی ۹۶ درصد است و شهرستان مهاباد با ۹۲ درصد در این گروه سنی، رتبه ششم استان را به خود اختصاص داده است.

وی از فعالیت ۱۱۵ پایگاه سوادآموزی در استان خبر داد و افزود: ۹ پایگاه آن در مهاباد و در مدارس این شهر ساماندهی شده‌اند.

تأکید بر ارتقای سوادآموزی و ریشه‌کنی بی‌سوادی، ارتقای سطح سواد جامعه و فراهم کردن زمینه آموزش برای افراد بی‌سواد و کم‌سواد، از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.