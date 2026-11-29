دو دختر ژیمناستیک ایران با کسب مدال‌های برنز در رقابت‌های بین‌المللی روسیه، نام خود را در تاریخ ژیمناستیک هنری بانوان کشورمان ثبت کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۱



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کارین کمانگر و هنگامه هادیانی با درخشش در دو رویداد بین‌المللی، موفقیتی تاریخی را برای ژیمناستیک ایران رقم زدند.

کارین کمانگر که در رده سنی جوانان در رقابت‌های جام شانگهای روسیه به مدال برنز دست یافت، به نخستین دختر ژیمناست ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد که در رشته ژیمناستیک هنری بانوان موفق به کسب مدال در یک رقابت بین‌المللی شده است.

همچنین هنگامه هادیانی با کسب مدال برنز رقابت‌های بین‌المللی جام ورونین روسیه، افتخاری تاریخی را در رده سنی بزرگسالان به نام خود ثبت کرد و به نخستین بانوی ژیمناستیک هنری ایران پس از انقلاب اسلامی تبدیل شد که در این رده سنی به مدال بین‌المللی دست پیدا می‌کند.

این دو مدال ارزشمند، نقطه عطفی در تاریخ ژیمناستیک هنری بانوان ایران به شمار می‌رود و نشان می‌دهد دختران ژیمناست کشورمان با حضور در میادین بین‌المللی، ظرفیت دستیابی به موفقیت‌های بزرگ‌تر را دارند