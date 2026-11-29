حضور دانش‌آموزان در منزل مادر شهیدان پاکپور؛

سالروز ولادت با سعادت یگانه دُخت نبوت، حضرت زهرا (س)، فرصتی برای ابراز قدرشناسی از مادر است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۳۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت با سعادت یگانه دُخت نبوت، حضرت زهرا (س)، فرصتی برای ابراز قدرشناسی از مادر است.

حضرت فاطمه زهرا (س) بانویی از جنس نور و اسوه‌ای که ارتباطش با همسر و فرزندان، سرمشق همه زنان عالم است.

در این روز زمین میزبان قدوم مبارک بانویی می‌شود که نورش تا ابد روشنگر راه بشریت است.

روزی که به پاس مقام والای آن حضرت، روز زن و روز مادر نامیده شده تا در کنار تکریم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بهانه‌ای برای ابراز قدرشناسی نسبت به همه مادران فداکار باشد، مادرانی که اسوه صبر، فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی هستند.

دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی روستای دهسد شهرستان خنداب امسال مراسم روز مادر را متفاوت برگزار کردند، آنها با حضور در منزل مادر شهیدان پاکپور و گلزار شهدا جای خالی فرزندان را برای این مادر گرانقدر پر کردند.