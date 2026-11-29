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افشای کمک مالی غیرقانونی به حزب حاکم ژاپن
رسانه ژاپنی از دریافت کمکهای مالی سیاسی غیرقانونیِ ادعایی به نفع تاکایچی، نخستوزیر این کشور، خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۹
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه ژاپنی از دریافت کمکهای مالی سیاسی غیرقانونیِ ادعایی به نفع تاکایچی، نخستوزیر این کشور، خبر داد.
بر اساس این گزارش، یک شاخه سیاسی از حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) که به رهبری نخستوزیر سانه تاکایچی فعالیت میکند، در مجموع ۳۰ میلیون ین (حدود ۱۸۸،۰۲۳ دلار آمریکا) کمک مالی سیاسی از چهار شرکت متعلق به یک گروه شرکتی واحد دریافت کرده است.
این خبر را که مجله ژاپنی «شوکان بونشون» گزارش کرده است حکایت از دور زدن محدودیتهای قانون کنترل کمکهای سیاسی دارد.
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