سازمان بسیج سازندگی، ظرفیت مشارکت خود را در اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حدود ۲۰ میلیون هکتار اعلام کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۸

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان بسیج سازندگی جهادگران بسیجی می‌توانند در اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری مشارکت داشته باشند؛ طرح‌هایی که با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، تقویت منابع آب و حفاظت از خاک اجرا می‌شوند.

سازمان بسیج سازندگی همچنین سهم مشارکت جهادگران بسیجی در این اقدامات را ۱۵ درصد عنوان کرده است.