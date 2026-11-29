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فعالیتهای بسیج سازندگی در آبخیزداری
سازمان بسیج سازندگی، ظرفیت مشارکت خود را در اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حدود ۲۰ میلیون هکتار اعلام کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۸
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان بسیج سازندگی جهادگران بسیجی میتوانند در اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری مشارکت داشته باشند؛ طرحهایی که با هدف مدیریت روانآبها، تقویت منابع آب و حفاظت از خاک اجرا میشوند.
سازمان بسیج سازندگی همچنین سهم مشارکت جهادگران بسیجی در این اقدامات را ۱۵ درصد عنوان کرده است.
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