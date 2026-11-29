بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در ۳۱۳ مدرسه البرز با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان، ایمن‌سازی محیط‌های آموزشی و تقویت مدیریت بحران محله‌محور برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در این مانور گفت: آموزش‌های عملی مقابله با زلزله، پناه‌گیری ایمن، تخلیه اضطراری و اقدامات اولیه در مدارس استان با همکاری هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و بهزیستی اجرا شد.

محمدرضا فلاح‌نژاد افزود: در هر یک از هفت شهرستان استان یک مدرسه به‌عنوان مدرسه منتخب مانور تعیین شد و برنامه استانی نیز در مدرسه شهید آیت برگزار شد.

وی ایمن‌سازی مدارس را در کنار آموزش از اولویت‌های مدیریت بحران دانست و گفت: بررسی ایمنی درها، شیشه‌ها، تجهیزات گاز و اجزای غیرسازه‌ای مدارس از جمله اقداماتی است که برای کاهش خطرات زلزله باید دنبال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، انتقال آموزش‌های ایمنی به خانواده‌ها و توسعه مشارکت مردم در محلات را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و افزود: با توجه به حضور زودتر مردم در محل برخی حوادث، آموزش و سازماندهی نیروهای محلی می‌تواند در انجام اقدامات اولیه تا رسیدن نیروهای امدادی مؤثر باشد.

فلاح‌نژاد همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار مدیریت بحران شهرداری کرج به‌عنوان پایلوت خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، فرماندهی واحد حادثه و استمرار آموزش‌های عمومی در طول سال تأکید کرد.